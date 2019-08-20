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Güngören'de motosikletlinin kadına çarpma anı kamerada
20.08.2019 - 12:34

İstanbul Güngören'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletli çarptı. Kaza, geçen mart ayında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Aslan'a motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp yerde sürüklenen Aslan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Dilek Aslan (40) ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. 20 gün süren tedavisinin ardından ayağa kalkan Dilek Aslan, "İş yerimden çıktım. Yolun karşısına geçmek için adım attığım sırada motosiklet çarparak fırlatıyor sonra sürüklüyor beni. Dizim, bacağım ve omzumdan yaralandım. 1 gün hastanede 20 gün evde yattım. Burası itfaiye güzergahıymış, benden sonra burada bir çocuğa araba çarptı ayağı kırıldı" dedi. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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