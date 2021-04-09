Günlük vaka sayısı 55 bini aştı

Bir günde 55 bin 941 yeni corona virüs hastası tespit edildi. Yine bir günde 258 kişi hayatını kaybetti. Maalesef Türkiye'nin corona virüs vaka tablosu her gün biraz daha ağırlaşıyor. Hastanelerde yer bulmak artık zor. Hastalık daha ağır geçiyor, yoğun bakımlarda geçirilen süre artıyor. Uzmanlara göre gidişatı tersine çevirmek için tam kapanma şart. (Haber: Melike Şahin)
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NTV 09.04.2021 - 13:15| Son Güncelleme : 09.04.2021 - 13:33
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