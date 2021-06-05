Sokak ortasında cinsel taciz

Bursa'da iki kadının güpegündüz bir kişi tarafından cinsel tacize uğradı. Elmasbahçeler Mahallesi'nde gerçekleşen olay sonrası polis, 61 güvenlik kamerasını inceleyerek zanlıyı yakaladı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen 26 yaşındaki zanlı, tutuklandı.

NTV 05.06.2021 - 12:50 | Son Güncelleme : 05.06.2021 - 14:00

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