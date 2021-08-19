Güvenlik görevlisine pompalı tüfekli saldırı

İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu üç kişi, sitenin güvenlik görevlisine demir sopalarla saldırdı. Nedeni bilinmeyen kavga sırasında iki kişinin elinde de pompalı tüfekler vardı. Olay yerine gelen polisler, üç saldırganı gözaltında aldı. Saldırganların evinde yapılan aramada iki pompalı tüfek, ruhsatsız bir tabanca ile jammer ele geçirildi. Yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.
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ntv.com.tr 19.08.2021 - 10:21| Son Güncelleme : 19.08.2021 - 10:35
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