Güzellik merkezinde ayakkabı sesi yüzünden dayak iddiası
İstanbul Tuzla'da Estetisyen Yasemin Er, çalıştığı güzellik merkezinin sahibi Abdulselam G. tarafından şiddete uğradığını iddia etti. Aldığı darbeler nedeniyle çene kemiği kırılan ve vücudunda morluklar oluşan Er, hastanede tedavi altına alındı. Er'in kardeşi Yeşim Er, "Topuklu ayakkabının sesinden rahatsız olmuş. Bildiğiniz boks torbasını yumruklar gibi ablamın suratına vurmuş." dedi. Yasemin Er saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. Abdulselam G. ise kadını suçlayarak sürekli para istediğini öne sürdü.
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