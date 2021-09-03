Hafriyat kamyonu faciasından kıl payı dönüldü

İstanbul Hadımköy'de Önündeki 3 aracı aynı anda sollamaya çalışan hafriyat kamyonu sürücüsü, karşı yönden gelen aracı fark edince tekrar sağ şeride girmek için hamle yaptı. Hafriyat kamyonu sürücüsü, sollamaya çalıştığı araçları tehlikeye attı. Bir kamyonet yol kenarına devrilmekten son anda kurtuldu.

NTV 03.09.2021 - 11:01 | Son Güncelleme : 03.09.2021 - 11:11

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