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Hakurk neden önemli? (Dr. Naim Babüroğlu NTV'de açıkladı)
28.05.2019 - 17:02

Pençe Operasyon Planı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölge, savaş uçaklarınca ateş altına alındı. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip komando birlikleri hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA'larla da desteklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Pençe Operasyon Planı"nda görev alan Mehmetçiklere başarılar diledi. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu, canlı yayında harekatın bölgede yaratacağı etkileri değerlendirdi.

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