Hamile eşini başından vurdu: İntihar süsü verip kucağında taşıdı

İstanbul Beyoğlu’nda 6 aylık bebeği olan ve 1,5 aylık hamile 17 yaşındaki Gülseren Mamuş, 32 yaşındaki dini nikahlı eşi tarafından silahla başından vuruldu. Cinayetin ardından Suat Ö., intihar süsü vermek için eşini kucağına alarak hastaneye götürdü. Ağır yaralı kadını hastanede bırakıp kaçan Suat Ö. kısa sürede yakalandı. 6 farklı suçtan kaydı bulunan ve emniyette cinayeti itiraf eden zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede hayatını kaybeden genç kadın, toprağa verildi.
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ntv.com.tr 22.09.2021 - 12:04| Son Güncelleme : 22.09.2021 - 12:20
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