Hamur teknesinin yanı başında okey masası

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bir fırına baskın düzenleyen polis, hamur açılan bölümde okey oynayan 6 kişiyi yakaladı. Hamur teknesinin hemen yanına kurulmuş olan masada okey oynayanlara 18 bin 900 TL ceza kesildi. Fırın da mühürlenerek kapatıldı.

ntv.com.tr 03.05.2021 - 15:41 | Son Güncelleme : 03.05.2021 - 16:04

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