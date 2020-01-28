Hasarlı bina nasıl tespit edilir? (NTV Muhabiri uzmanıyla konuştu)
Binaların hasar görüp görmediği nasıl tespit ediliyor, numuneler hangi aşamalardan geçiriliyor? NTV ekibinden Korhan Varol, konuğu Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Koçak ile Yıldız Teknik Üniversitesi yapı malzemeleri laboratuvarında bu konunun ayrıntılarını konuştu.
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