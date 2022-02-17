Hasta yetiştiriyordu

Çorum'da otomobille çarpışarak devrilen ambulanstaki hasta, hasta yakını ve 3 sağlık görevlisi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ve çevrede bulunan vatandaşlar koşarak ambulanstaki yaralıları çıkarmak için seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi de sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.