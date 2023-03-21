Hastanede güvenlik görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı
İstanbul'da Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 kişi, acil bölümdeki 'kırmızı alan'da tedavi gören akrabalarını görmelerine izin vermeyen güvenlik görevlisine saldırdı. Yaşanan arbedeyi gören kadın güvenlik görevlisi olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Gözaltına alına şüpheliler ifadelerinde, güvenlik görevlisine saldırdıklarını kabul ettiler. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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