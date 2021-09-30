Hastanede hemşireye silahlı saldırı

İstanbul’da yoğun bakım servisinde görevli erkek hemşire, tedavi altındaki bir bebeğin babası tarafından silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre İ.Y., kalp ameliyatının ardından yoğun bakımda olan 5 aylık çocuğunu ziyaret saatleri dışında görmeye gelmişti. Serviste görevli erkek hemşire Ercan Acar’la tartışmaya başlayan baba, önce yumruk attı ardından silahını çekti. Göğsünden ve omzundan ağır yaralanan hemşire yoğun bakımda tedavi altında… Gözaltına alınan İ.Y. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
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ntv.com.tr 30.09.2021 - 16:56| Son Güncelleme : 30.09.2021 - 22:46
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