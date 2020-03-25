Hastasından virüs kapan Dr. Selçuk Köse virüsle savaşıyor
Doktor Selçuk Köse, corana virüs ile mücadele eden binlerce sağlık kahramanından biri. 30 yıllık Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Selçuk Köse, hastalarını tedavi ederken virüse yakalandı. Doktor arkadaşlarıyla kurdukları müzik grubuyla organ bağışı kampanyalarına destek de veren Selçuk Köse'nin tedavisi, Çin'den gelen ilaçla sürüyor.
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NTV 25.03.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 25.03.2020 - 13:48
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