Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'da biraz artacak, iç ve doğu kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
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