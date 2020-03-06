Hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Pazar günü en geç akşam saatlerinde Trakya'dan başlaması beklenen yağışlar ile birlikte yurdun batısı yeniden yağışlı bir hava dalgasına girecek. Peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, hava durumuna ilişkin son değerlendirmeleri aktardı.
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NTV Haber 06.03.2020 - 10:29| Son Güncelleme : 06.03.2020 - 10:47
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