Hava sıcaklığına aldanan deve kuşları yumurtlamaya başladı
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nce yetiştirilen deve kuşları, sezondan önce yumurtlamaya başladı. Kış mevsimi dolayısıyla dinlenme döneminde olan deve kuşları, hava sıcaklığının normalin üstünde seyretmesi sebebiyle 7 yumurta verdi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, sıcak havanın hayvanları olumsuz etkilediğine dikkat çekti ve ''Erken yumurtlama istediğimiz bir durum değil. Asıl yumurtlama dönemini olumsuz etkileyecek. Üsteklik bu yumurtların damızlık olarak kullanılması imkansız, omlet olarak tüketeceğiz'' dedi.
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