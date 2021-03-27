Ortalığı birbirine kattılar

Antalya'da arkadaşlarını askere uğurlayan gençler, corona virüs pandemisinde sokak kısıtlamasına rağmen araç konvoyu yaptı, otomobil kenarından sarkıp havaya silahlarla defalarca ateş etti. Bir sokağı da kapatıp yolda müzik eşliğinde eğlenen ve havai fişekler patlatan gençler, bu görüntüleri, "Hayırlısıyla mermi gibi git gel kardeşim. Artık Samsun düşünsün" notuyla sosyal medyada paylaştı.
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NTV 27.03.2021 - 16:04| Son Güncelleme : 27.03.2021 - 16:19
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