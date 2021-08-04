Havuza girerek hayatta kaldılar

Antalya Manavgat'taki yangında 6 kişilik bir aile, alevlerin arasında kaldı. Son anda bir villanın havuzuna girerek hayatta kaldılar. Alevler dört bir tarafı sarmışken, suya bata çıka yaşama tutundular. Baba Harun Yılmaz daha sonra o havuzu görüntüledi; yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
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NTV 04.08.2021 - 11:30| Son Güncelleme : 04.08.2021 - 11:35
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