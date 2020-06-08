Hayvan sever kadını ölümlü tehdit etti: Seni burada yaşatmam
Balıkedir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesinde 15 gün önce taşındığı apartman yakınlarında sokak hayvanlarını besleyen Zerrin Toksöz (68), komşularının tepkisiyle karşılaştı. Zerrin Toksöz’ün, üst komşusu tarafından çeşitli hakaretlere uğrayarak tehdit edildi.
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NTV 08.06.2020 - 11:40| Son Güncelleme : 08.06.2020 - 11:49
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