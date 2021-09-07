Helikopter sepetinde ölüme meydan okuyorlar

Sıradışı işleri var... Helikoptere bağlı sepetle elektrik iletim hatlarında bakım yapıyorlar. Üstelik bu çalışma sırasında elektrik de kesilmiyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı teknisyenlerin İstanbul’da yaptığı tehlikeli çalışma havadan görüntülendi.
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NTV 07.09.2021 - 14:45| Son Güncelleme : 07.09.2021 - 15:00
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