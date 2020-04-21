Hemşirenin oğluna balık sürprizi

İstanbul Pendik’te corona virüs önlemleri nedeniyle bir aydır evine gidemeyen hemşire Kübra Barutçu, Vefa Destek Grubu'nu arayıp oğlu için bir istekte bulundu. Görevliler küçük çocuğa iki akvaryum balığı hediye etti.

NTV 21.04.2020 - 14:18 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 14:50

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