Her gün yüzlerce kedi ve köpeği besliyor (Pendik'te sokak hayvanları için aşevi)

Hayallerini süsleyen hayvan aşevini, İstanbul Pendik'teki fabrikasının bahçesine kuran iş insanı Ünal Hekim günde 2 bin 500 köpeği besliyor.  Hekim, eğer yiyecek desteği sağlanırsa, daha çok sokak hayvanına ulaşmayı hedefliyor. İşte ayrıtnılar... (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Bahattin Demir, NTV Haber)

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