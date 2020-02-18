Her gün yüzlerce kedi ve köpeği besliyor (Pendik'te sokak hayvanları için aşevi)
Hayallerini süsleyen hayvan aşevini, İstanbul Pendik'teki fabrikasının bahçesine kuran iş insanı Ünal Hekim günde 2 bin 500 köpeği besliyor. Hekim, eğer yiyecek desteği sağlanırsa, daha çok sokak hayvanına ulaşmayı hedefliyor. İşte ayrıtnılar... (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Bahattin Demir, NTV Haber)
18.02.2020 - 10:20| Son Güncelleme : 18.02.2020 - 10:31
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