Heyelandan son anda böyle kurtuldular

Rize’de 6 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, evden çıkan bir kadın merdivenle yukarı çıkıyor. Tam o anda heyelan meydana geliyor. Kadının saniyeler önce çıktığı bina ve merdiven yerle bir oluyor. Merdivenin başındaki diğer kadınlar da panikle bulundukları yerden kaçıyor.
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NTV 17.07.2021 - 12:03| Son Güncelleme : 17.07.2021 - 12:29
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