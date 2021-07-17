Heyelandan son anda böyle kurtuldular

Rize’de 6 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, evden çıkan bir kadın merdivenle yukarı çıkıyor. Tam o anda heyelan meydana geliyor. Kadının saniyeler önce çıktığı bina ve merdiven yerle bir oluyor. Merdivenin başındaki diğer kadınlar da panikle bulundukları yerden kaçıyor.

NTV 17.07.2021 - 12:03 | Son Güncelleme : 17.07.2021 - 12:29

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