Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Mersin’de ATV ile kaza yapan sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Direksiyon hakimiyetini kaybederek bir kafeteryanın önündeki masalara çarpan sürücü, yere yığıldı. Kısa süre yerden kalan sürücü, hiçbir şey olmamış gibi aracına binip yoluna devam etti. Olan bitene şahit olan bir kişi, sürücünün arkasından bakakaldı.

Haberler - ntv.com.tr 17.04.2022 - 15:07 | Son Güncelleme : 17.04.2022 - 15:48

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