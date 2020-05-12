Huzurevi sakinleri virüsü yendi (Biri 102 yaşında 3 hasta alkışlarla taburcu oldu)

İzmir'de huzurevinde kalan 3 kişi virüse yakalandı. Hepsi ilerleyen yaşı nedeniyle risk grubundaydı. Üstelik biri 102 yaşındaydı. Ancak 3'ü de virüsle savaştan başarıyla çıktı. Hastalığı atlatan yaşlılar, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

NTV 12.05.2020 - 09:22 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 09:44

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