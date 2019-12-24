İçişleri Bakanlığı'ndan 'park yasağı ihlali' uyarısı: Hatalı park eden araçlar çekilmeyecek, ceza kesilecek

81 ile genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, park yasağı kuralı ihlali yapan araçlara trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde para cezası verilmesini, otoparklara çekilmemesi istedi. NTV ekibinden Serkan Kaya, konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.

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