İdlib düğümü nasıl çözülür? (Rejime "Her yerde vururuz" mesajı)
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve buradaki sınır birliklerinde hazır bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada, ''Bugüne kadar İdlib'de verdiğimiz şehit sayısı 14'ü buldu. Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum'' dedi. Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşad Zorlu, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
12.02.2020 - 15:08| Son Güncelleme : 12.02.2020 - 15:26
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