İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor. Gaziantep'te Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Sakarya Uzman Çavuş Halil Demir’in İstanbul Tuzla’daki baba evinde de yas var. Sabah ailesinden helallik alındıktan sonra şehidin naaşı memleketi Sakarya'ya gönderildi. Mersin'de Uzman Çavuş Uğur Katran 25 yaşındaydı. Mersin'in Gülnar ilçesinde yaşayan ailesine şehit haberi verildi. Uzman Çavuş Gökhan Orhan 26 yaşındaydı. Şehidin ailesi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşıyordu. Annesi haberi alınca fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Şehidin kamyon şoförlüğü yapan babası Ali Orhan ise haberi çalışmak için gittiği Manisa'nın Soma ilçesinde aldı.
NTV Haber 04.02.2020 - 16:29| Son Güncelleme : 04.02.2020 - 16:42
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