İdlib'e Bahar Kalkanı Harekatı'ndan görüntüler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir'' dedi. O anlar böyle kaydedildi.
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01.03.2020 - 13:24| Son Güncelleme : 01.03.2020 - 13:47
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