İdrarını içip annesinin çiçeklerini yiyerek hayatta kalmıştı! Adnan'ı izlediği komando videoları kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme Gaziantep'te yakalanan 18 yaşındaki Adnan Muhammed Korkut, enkazda 96 saat kaldı. İdrarını içip, çiçek yiyerek hayatta kalan genç, depremin 1. yıldömünde o korku dolu anlara geri döndü, yaşadıklarını anlattı.

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