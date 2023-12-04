İETT şoförüne yumruklu saldırı kamerada: "Plajda yürür gibi yürümeyin"
İstanbul Sarıyer'de seyir halinde olan İETT otobüsünün şoförü, yaya geçidinde yol vermediği kişilerin saldırısına uğradı. Öfkelenen kişiler otobüse tekme, "Plajda yürür gibi yürümeyin" diyen sürücüye de yumrukla saldırarak burnunu kırdı. O anlar böyle görüntülendi. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı iki saldırgan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Sarıyer
- Saldırı
- Otobüs
- İett