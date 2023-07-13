Iğdır'da sürekli ağlayan bebeğin vücudundan enjektör iğnesi çıktı
Iğdır'da doğduğundan beri sürekli ağlayan 2 aylık bebeğin vücudundan enjektör iğnesi çıktı. Oğlunun bacağındaki demiri fark eden anne, dışarı çektiğinde yaklaşık 4 santimlik iğne parçasıyla karşılaştı. Aile, iğnenin doğum sırasında bebeğin bacağına saplandığını düşünüyor, hastane ise bu iddiayı reddetti. Bebeğin ailesi hastaneye dava açtı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.