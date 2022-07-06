İki çocuk hırsız lüks aracı çalıp ortalığı birbirine kattı
İstanbul Sultangazi’de lüks aracın yedek anahtarını çalan çocuk hırsızlardan biri, otomobille park halindeki araçlara çarparak ortalığı birbirine kattı. Aracı ilerletemeyeceğini anlayan çocuk, araçtan inerek kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, terk edilmiş halde bulduğu lüks otomobili sahibine teslim etti. İki çocuk hırsız aranıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.