İki çocuk hırsız lüks aracı çalıp ortalığı birbirine kattı

İstanbul Sultangazi’de lüks aracın yedek anahtarını çalan çocuk hırsızlardan biri, otomobille park halindeki araçlara çarparak ortalığı birbirine kattı. Aracı ilerletemeyeceğini anlayan çocuk, araçtan inerek kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, terk edilmiş halde bulduğu lüks otomobili sahibine teslim etti. İki çocuk hırsız aranıyor.

Haberler - İHA 06.07.2022 - 11:16 | Son Güncelleme : 06.07.2022 - 11:27

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