İki yaka arası 6 dakika olacak

1915 Çanakkale Köprüsü 26 Şubat'ta açılıyor. Köprü hizmete alındığında iki yaka arasındaki geçiş süresi 6 dakikaya inecek. Açılış için son hazırlıklar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çanakkale köprüsünde çalışmaları inceledi. Ayrıntıları köprüde bulunan Osman Terkan anlattı. (Kamera: Ahmet Akpolat)

Haberler - NTV 19.02.2022 - 15:33 | Son Güncelleme : 19.02.2022 - 15:44

TÜRKİYE HABERLERİ