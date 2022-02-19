İki yaka arası 6 dakika olacak

1915 Çanakkale Köprüsü 26 Şubat'ta açılıyor. Köprü hizmete alındığında iki yaka arasındaki geçiş süresi 6 dakikaya inecek. Açılış için son hazırlıklar yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çanakkale köprüsünde çalışmaları inceledi. Ayrıntıları köprüde bulunan Osman Terkan anlattı. (Kamera: Ahmet Akpolat)
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