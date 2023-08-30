İlber Ortaylı anlattı: Büyük Taarruz'a gizli hazırlık
Yunanistan, savaşa "Megali İdea", yani "Büyük ülkü" hayalini gerçekleştirmek için girdi. Batı Anadolu'nun verimli topraklarını, İstanbul'u istiyordu. İngilizlerin desteğiyle işgal başladı. Prof. İlber Ortaylı savaş öncesi devletlerin pozisyonlarını, İstanbul hükümetinin tutumunu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde zaferin nasıl kazanıldığını anlattı.
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