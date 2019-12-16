İlk İHA Geçitkale Havalimanı'na indi

Bayraktar İHA'ları Dalaman'dan kalkarak Geçitkale Havalimanı'na ilk kez tekerlek değdirdi. Doğu Akdeniz'de Türk sondaj gemilerini koruyacak İHA'lar 27 saat havada kalabiliyor. Tarihi bir adım olarak adlandırılan İHA'lar Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi daha operasyonel hala getireceği bildiriliyor. NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı aktardı.
NTV Haber 16.12.2019 - 09:48| Son Güncelleme : 16.12.2019 - 10:40
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