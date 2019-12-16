İlk İHA KKTC'deki Geçitkale Havaalanı'na indi (O anlar kamerada)
Gözler KKTC'ye çevrildi. Doğu Akdeniz'deki Türk gemilerini koruyan insansız hava araçları; Geçitkale Havaalanı'nda konuşlandırılıyor. Dalaman'dan havalanan İHA, Geçitkale'ye ulaştı. NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı canlı yayında son durumu aktardı.
16.12.2019 - 10:31| Son Güncelleme : 16.12.2019 - 10:32
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