İlk milli fırkateyn göreve hazır
Türkiye savunma sanayiinde yaptığı yatırımlar sayesinde, Mavi Vatan'da da çok daha güçlü hale geliyor. Projesinden üretimine ve üzerindeki silahlara kadar ilk yerli ve milli Fırkateyn olan İstanbul Fırtateyni de göreve hazır. Fırkateyn özellikle de hava savunma sistemleriyle bu yöndeki tüm tehditlere karşı bir koruma şemsiyesi sağlayacak. Kapılarını gazetecilere açan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Türkiye'nin ilk yerli uçak gemisinin üretimine yönelik tasarım çalışmaları da aralıksız devam ediyor. (Haber: Özgür Yılmaz Kamera: Yasin Akpınar)
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