İlk tahıl gemisi bu gece İstanbul’da olacak

Ukrayna’dan dün yola çıkan tahıl yüklü ilk gemi, Razoni bu gece yarısı İstanbul açıklarına varacak. Gemi Boğaz’a girmeden demir atacak. Peki nasıl bir denetim yapılacak? NTV’den Yağız Şenkal, Türk, Rus, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin birlikte çalıştığı Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeydi ve gemide yapılacak denetimin detaylarını araştırdı. (Kamera:Alihan Sönmez)

Haberler - NTV 02.08.2022 - 16:18 | Son Güncelleme : 02.08.2022 - 16:27

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