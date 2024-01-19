İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna hemşehrileri oyunlarla eşlik etti
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu AX-3 misyonunun içinde bulunduğu Dragon uzay aracının kapsülü TSİ 00.49'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Falcon 9, Dragon uzay aracını fırlattıktan sonra dünyaya geri dönerken Mersin’in Silifke ilçesinde vatandaşlar, hemşehrisi Gezeravcı’nın yolculuğuna yöresel oyunlarla eşlik etti.
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