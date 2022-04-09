İlkbaharda açan çiçekler Kapadokya'ya renk kattı

Nevşehir'de hava sıcaklığının artmasıyla çiçek açan ağaçlar, peribacalarıyla kaplı vadilerde renkli görüntüler oluşturdu. Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da Kılıçlar, Zemi ve Güllüdere vadileri üzerinde süzülen sıcak hava balonları, dallarda boy gösteren çiçeklerle bütünleşerek manzaraya ayrı bir renk kattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.04.2022 - 11:49 | Son Güncelleme : 09.04.2022 - 12:21

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