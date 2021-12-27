İlkokul müdüründen iki öğrenciye şiddet

İstanbul Kadıköy’deki Şener Birsöz İlköğretim Okulu’nda müdürün iki öğrenciye şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Öğrencilerden birinin kulağını çeken müdür, diğer öğrencinin boğazını sıktı. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine veliler müdürden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan okul müdürü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya ilişkin Kadıköy Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada müdür A.K. hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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