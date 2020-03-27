İnfaz düzenlemesinde sona doğru

Yeni infaz düzenlemesinde sona yaklaşıldı... Kanun teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. AK Parti'nin hukukçu kurmayları, muhalefetle son bir temas kurduktan sonra teklifi netleştirecek. Muhalefetin karşı çıktığı bazı maddelerin ise taslaktan çıkarılacağı belirtiliyor.
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NTV 27.03.2020 - 12:03| Son Güncelleme : 27.03.2020 - 12:29
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