İnsansız helikopter ilk kez Manavgat yangınında kullanıldı

Titra Teknoloji firması tarafından 2,5 yıllık Ar- Ge çalışmasıyla üretilen 'Alpin' isimli insansız helikopter, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ilk kez Manavgat yangınında kullanıldı. Havadan yangın kontrol merkezine aktardığı anlık görüntülerle, yangının gidişatına dair detaylı bilgiler sağlayan insansız helikopter, ilk görüntüleri yangın kontrol merkezi ile paylaştı.

NTV 31.07.2021 - 17:55 | Son Güncelleme : 31.07.2021 - 18:06

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