İran'daki deprem Van'ı neden bu kadar etkiledi? (Uzman görüşü)

İran'ın Khoy kentinde saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Van'ın Başkale ilçesine bağlı Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler'de hasar oluştu. Depremde ölü sayısı 9'a yaralı sayısı ise 37'ye yükseldi. Türkiye'yi etkileyen depremi Prof. Dr. Şerif Barış NTV'de anlattı.

NTV Haber 23.02.2020 - 16:21 | Son Güncelleme : 23.02.2020 - 16:34

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