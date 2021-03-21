İş yerini basıp polise saldırdılar: ‘‘Sık sık kafam sık’’
İstanbul Esenyurt’ta kalabalık bir grup, kavgalı oldukları ailenin iş yerine sopa ve taşlarla saldırdı. Mahalleye gelen polis ekipleri havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı. İçlerinden biri polise, ‘‘Sık sık, kafama sık’’ diyere tepki gösterdi. Eli sopalı saldırganlardan bazıları, takviye ekibin gelmesiyle, araçlarına binip kaçtı. Gözaltına alınan saldırganlar hakkında polise mukavemet, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarından işlem yapıldı.
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ntv.com.tr 21.03.2021 - 10:43| Son Güncelleme : 21.03.2021 - 10:58
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