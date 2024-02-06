İsias Oteli kumdan enkaza dönüştü: "Şampiyon melekler" için adalet arayışı
Adıyaman'da 6 Şubat depremindeki ilk sarsıntıda kumdan enkaza dönüşen İsias Otel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 26'sı çocuk 72 kişiye mezar olmuştu. Otelle ilgili yargılama süreci Adıyaman'da devam ediyor. Saniyeler içinde kum yığınına dönen otelin çöküş sebeplerini, davada gelinen son durumu ve ailelerin adalet arayışını NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı depremin birinci yıldönümünde araştırdı.
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