İşitme engelli oğlunu öldüren baba 11 yıl sonra yakalandı
Kocaeli'de 11 yıl önce yol kenarında öldürülmüş halde bulunan Bülent Erdem'in cinayet zanlısı, babası çıktı. Katil zanlısı babanın, oğlunu tabancayla öldürdüğü ve cinayeti gizlemek için ekipleri yanlış yönlendirdiği öğrenildi. Zanlı tutuklandı.
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