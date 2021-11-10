İşkence gördükleri evin balkonundan atladılar

İstanbul Arnavutköy’de Afganistan uyruklu bir çete tarafından kaçırılan 4 Filistinli, işkence gördükleri evin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. İddiaya göre, çete üyeleri Almanya’ya götürme vaadiyle kandırdıkları 4 Filistinli’yi Arnavutköy’deki bir evde hapsederek işkence yaptı. 10 bin dolar fidye için verilen sürenin son gününde 4 Filistinli balkondan atlayarak kurtulmaya çalıştı. Bacakları kırılan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırdı. Apartmandan çıkıp iki otomobile binerek kaçan 4 çete üyesi aranıyor.

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 11:48 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 11:59

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