İşkence gördükleri evin balkonundan atladılar

İstanbul Arnavutköy’de Afganistan uyruklu bir çete tarafından kaçırılan 4 Filistinli, işkence gördükleri evin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. İddiaya göre, çete üyeleri Almanya’ya götürme vaadiyle kandırdıkları 4 Filistinli’yi Arnavutköy’deki bir evde hapsederek işkence yaptı. 10 bin dolar fidye için verilen sürenin son gününde 4 Filistinli balkondan atlayarak kurtulmaya çalıştı. Bacakları kırılan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırdı. Apartmandan çıkıp iki otomobile binerek kaçan 4 çete üyesi aranıyor.
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